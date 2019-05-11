شاهد بالفيديو.. ماذا قال سبعة حوثيين بعد أسرهم في حجة؟

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة من أسر سبعة حوثيين، أثناء صد هجوم شنته المليشيا على عزلة بني حسن شمالي مديرية عبس بحجة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصدر عسكري ان مليشيا الحوثي شنت هجومها في محاولة لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني خلال الاسبوع الماضي، غير ان الأخيرة تمكنت من كسر الهجوم وأسر عناصر حوثية.

وكانت قوات المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني سيطرت مطلع الاسبوع الماضي على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم بمديرية عبس.

وأعترف الأسرى بالطرق التي إستخدمتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية لإستدراجهم من أجل القتال في صفوفها ضد الشرعية.