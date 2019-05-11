التحالف يوزيع أجهزة إلكترونية وأدوات مدرسية لمدارس قشن بالمهرة

قام الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية قشن في محافظة المهرة سالم عيسى عفرار بمعية مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية سالم سلوم المنهالي مساء اليوم، بتوزيع أجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية وأدوات مدرسية مقدمة دعماً من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لـ3 مدارس في المديرية عبر جمعية وحدة شباب المهرة وتحت رعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت .

وفي فعالية التدشين التي أقيمت بمدرسة الفاروق، عبر بن عفرار عن شكر السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المدير الأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي لقوات التحالف على دعمها للقطاع التربوي بالمديرية ولقيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح باكريت على رعايتها ومتابعتها ودعمها بشكل مستمر للعملية التربوية والتعليمية ولجمعية وحدة شباب المهرة كجهة منفذه لهذا المشروع.

وشمل هذا الدعم أجهزة إلكترونية وأدوات تعليمية هامة تتطلبها المدارس كوسيلة مساعده من وسائل التعليم الحديثة وأجهزة بروجكتر وشاشات عرض و كسبورات ضوئية وغيرها من الأدوات والوسائل الأخرى.

المشروع استهدف 3 مدارس، وهي مدرسة الفاروق وثانوية عوض هبود ومدرسة بلال.

حضر فعالية التدشين المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة أمين بن عصم ووكيل مدرسة الفاروق يعقوب عبده الفقيه وأفراح مسلم ثابت ومنفذة برنامج أنا ونحن بمدرسة الفاروق فاطمة سعيد سعدان.