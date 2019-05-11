شاهد.. بطاقة صرف مؤنة تلمس قلوب اليمنيين قدمتها هذه الجهة

تداول مستخدمو تطبيق المراسلة الفوري "واتساب"، صورة لبطاقة صرف مؤنة تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للأسر محدودة الدخل في أحد المربعات السكنية في بلادنا.

ولمست الصورة المتداولة - التي رصدها مراسل "الخليج 365" - أفئدة اليمنيين، إذ حاكت صدق النوايا الإماراتية الأخوية تجاه الشعب اليمني الشقيق، في الوقت الذي تتصاعد في أبواق المليشيا الإنقلابية والأقلام المأجورة بالحملات المسيئة لدور التحالف في بلادنا.

وقال صحافي يمني، إن من يصرف هذه القسيمة، هو نفسه من يدفع مرتبات المقاتلين لإستعادة سلطة الناس على دولتهم بدلا من سلطة المتمرد عبدالملك الحوثي.

وأضاف نبيل الصوفي في منشور رصده "الخليج 365"، الحوثي هو من يدفع مرتبات المعلمين عبر اليونسيف، ويدفع قيمة سلال الغذاء التي توزعها المنظمات العالمية بعد نهب منه ما يقارب الثلثين على الأقل.