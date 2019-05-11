أمسية رمضانية ثقافية وترفيهية لأسر وأطفال الشهداء بمأرب

تحت شعار “معا لندخل السرور إلى قلوبهم” اقامت المنظمة الإنسانية للمرأة والطفل، أمسية ثقافية وترفيهية لاسر واطفال الشهداء، في حديقة مأرب لاند بمدينة مأرب. ويأتي قيام المنظمة الإنسانية للمرأة والطفل الأمسية الثقافية والترفيهية لاسر واطفال الشهداء، للعام الثاني على التوالي. وتضمنت الامسية فقرات ثقافية ومسابقات وبرامج ترفيهية للاطفال في العاب الحديقة لرسم البسمة على وجوههم تقديرا للتضحيات التي قدمها ابائهم الشهداء من اجل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية.

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