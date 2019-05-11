شاهد.. جثة الشخص الذي انفجر فيه اللغم بدوعن حضرموت

رصد "الخليج 365" صورة لجثة الشخص الذي لقي مصرعه مساء اليوم، جراء انفجار لغم فيه بمديرية دوعن التابعة لوادي حضرموت.

ونفى الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري تعرض نقطة عسكرية بمديرية دوعن، لهجوم إرهابي، عند مغرب هذا اليوم، بحسب ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية.

وقال "الجابري" أن لغماً إنفجر بأحد الأشخاص، تم التعرف على هويته، مما أدى إلى مقتله على الفور.

مبيناً أن النقاط العسكرية، التابعة للواء شبام في دوعن، محصنة ضد أية هجمات إرهابية، ويتمتع أفرادها باليقضة والجاهزية الدائمة تحسباً لأي طارئ.