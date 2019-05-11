مصرع 15 من عناصر المليشيا بنيران الجيش في حام غرب الجوف

قتل نحو 15 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة حام بمحافظة الجوف.
وقال رئيس عمليات اللواء 122 مشاه العقيد محمد درهم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة حام إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم ولاذت بالفرار بعد مقتل أكثر من 15 مسلحاً من عناصرها وجرح آخرين.
وذكر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في ذات الجبهة، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية وأسقطت عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.
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