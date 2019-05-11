الغذاء العالمي يدين استهداف الحوثيين لمطاحن ومخازن القمح في الحديدة

أدان برنامج الغذاء العالمي قيام المليشيا الحوثية الانقلابية، الخميس، باطلاق النار مستهدفة مخازن الحبوب والمطاحن بمحافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم البرنامج ارفيه فيرهوسل: "ان البرنامج سيرسل المزيد من الفرق التقنية والإمدادات إلى مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة".

وأضاف: "ان تقييماً أجراه فريق البرنامج نهاية فبراير الماضي فبراير أكد أن 70 بالمائة من القمح المخزون لازال يصلح للاستهلاك بعد غربلته.. داعيا إلى إتاحة الوصول الآمن لتلك المطاحن .

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وأشار فيروهوسيل الى ان الهجمات التي يتعرض لها مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية تأتي في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء.

وكانت الحكومة اليمنية قد تعاونت مع برنامج الغذاء العالمي للدخول للصوامع لانقاذ كميات القمح المتبقية تمهيداً لتوزيعها على المستفيدين بعد قيام المليشيا بمنع فريق برنامج الغذاء العالمي منذ ثمانية اشهر من دخول مطاحن البحر الأحمر وتعريض الاف الاطنان من القمح للتلف.

وتستهدف المليشيا الحوثية الانقلابية بشكل مستمر مطاحن البحر الأحمر واحتجاز ونهب المئات من شحنات المساعدات الاغاثية وإعاقة وصولها الى أبناء الشعب اليمني وبيعها في السوق السوداء وتسخيرها لصالح مايمسى بـ "المجهود الحربي" بغية اطالة امد الحرب والمتاجرة بالوضع الإنساني.