سخرية.. انسحاب الحوثي من ميناء الصليف بأثوابهم وحضورهم بالميري العسكري

شهدت عملية انحساب مليشيا الحوثي من ميناء الصليف سخرية واسعة في أوساط الرأي العام المحلي فيما اتجه أخرون إلى ادانه هذه المسرحية وتحميل الأمم المتحدة وجريفيث ولوليسغارد تبعات شرعنة وتطبيع تواجد المليشيا في الموانئ.

وكانت المليشيا قد اعلنت عن انسحابها من ميناء الصليف احادي الجانب فيما بارك جريفيث وكبير المراقبين هذه الخطوة لكنها لاقت رفض من الحكومة واستهجان واسع.

الحكومة ترفض:

وجاء وزير الاعلام معمر الارياني تعليقه حول هذه المسرحية بالرفض على هذه الخطوة ووصفها بالمسرحية التي تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي.

الايرياني اعتبر بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز أن ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن مع أننا جادون في تحقيق السلام“.

أما الكاتب السياسي محمد جميح فطرح عدة تساؤلات حيث يقول على حسابه ورصدها " كيف يعلن الحوثي أنه انسحب اليوم من ميناء الحديدة مع أنه قد أعلن انسحابه من الميناء والمدينة قبل عدة أشهر؟!

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ألا يعني إعلان انسحابه اليوم أنه كان يكذب عندما أعلن انسحابه من قبل؟!

ويضيف:" وكما أثبت اليوم تناقضه وكذب ادعائه الانسحاب من قبل، فسيثبت الحوثي غدا أنه كذب اليوم كما كذب أمس.

تواطؤ جريفيث:

من جهته اعتبر ناشطون أن المشكلة ليست عند الحوثي فهذه الجماعة معروف أنها لا يمكن أن تسلم أرض أو منطقة الا بالدم ولكن المشكلة حين تقدم مسرحية هزيلة ويقوم جريفيث بشرعنتها.

واعتبر ناشطون أن مباركة جريفيث لهذه المسرحية هو تواطؤ واضح مع المليشيا ومحاولة اخراج نفسه من الحرج نتيجة لتعنت مليشيا الحوثي في الانسحاب إضافة الى تقديم تقرير لا يتهم الحوثيين في التنصل بعد ثلاثة أيام في مجلس الامن.

ويبقى الجزء الأخر من تعليق الناشطين الذي سخروا من اعلان انسحاب المليشيا باقول أن الحوثيين انسحبوا بلباسهم "الثوب" وأعادوا أنفسهم بزي عسكري وكوفية ليضللوا على المجتمع الدولي بأنه تم تسليم الموانيئ الى قوات أمنية محلية.