منظمة عالمية توقف توزيع مساعدات إغاثة بإب بسبب الميليشيات

أوقفت إحدى المنظمات الإغاثية العالمية أنشطتها في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب "وسط اليمن" بعد اعتداءات تعرض لها فريق إغاثي تابع لها من قبل مسلحين يتبعون ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر محلية إن منظمة كير العالمية أوقفت توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية في مديرية حزم العدين بعد تعرض طاقم التوزيع التابع للمنظمة لاعتداءات بالضرب المبرح وتهديدهم بالقتل من قبل قيادات حوثية عقب رفض تسليم المساعدات الإنسانية لمسلحين من ميليشيات الحوثي.

وتسبب إيقاف أنشطة المنظمة بحرمان أكثر من 1200 أسرة من صرف مساعدات شهرية كانوا يتلقونها للتخفيف من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة للمواطنين.

وأكدت المنظمة في رسالة بعثتها للمحافظ التابع لسلطات الحوثيين في إب تعرض فريق عمل المنظمة للاعتداء بالضرب وإشهار السلاح في وجههم نهاية أبريل الماضي في إحدى مدارس المديرية وكذلك سطا المسلحون على 279 سلة غذائية بعد محاصرة فريق التوزيع وتعرضهم لإطلاق النار في مدرسة التوفيق بحزم العدين.