ما سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في حضرموت.. استطلاع

شهدت أسعار الخضروات والفواكه ارتفاعا ملحوظا في مدينة المكلا عاصمة حضرموت مؤخرا، حيث وصل سعر بعض الأصناف إلى قرابة الضعف.

ويبدو أن أسباب الزيادة تعود إلى قلة التموين في أسواق الجملة، بسبب توقف بعض المزارعين عن العمل خلال شهر رمضان.

ويقول مراقبون، إن الزراعة في حضرموت تأثرت تأثرا كبيرا بالإعصار "تشابلا" لا سيما في ساحل حضرموت، حيث قل منتوج المحاصيل الزراعية منذ تلك الفترة حتى اليوم.

ويؤكد مزارع يمتلك مزرعة بوادي المحمديين غرب المكلا لـ"الخليج 365"، أن أشجارا كثيرة تأثرت بالإعصار، وتراءت لهم مثمرة بيد أنها لم تنتج أي محاصيل تذكر .. مشيرا إلى أن بعض الأشجار بالفعل أثمرت، لكن محصولها نقص كثيرا عن المعتاد.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" قائمة بأسعار أبرز الخضروات والفواكه التي يقبل المواطنون على شرائها في مدينة المكلا.. وهي كالتالي:

_ لطماطم = 1000 ریال

- البطاطس = 500 ریال

- الموز = 400 ریال

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- التفاح الخارجي = 1500 ریال

- الباذنجان = 200 ریالا

- الكوسة = 400 ریال

- البصل = 250 ریال

- الجزر = 600 ریال

- الخیار = 600 ریال

- اللیمون = 1500 ریال