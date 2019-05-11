أبين.. نقطة للحزام الأمني بدوفس تضبط 500 كجم من مادة الحشيش المخدر

ضبط أفراد الحزام الأمني بنقطة دوفس المركزية بأبين صباح اليوم السبت ١١مايو ٢٠١٩م مايقارب نصف طن من الحشيش المخدر .

وقال مصدر عملياتي في نقطة دوفس : أن أفراد النقطة استطاعوا من ضبط ٥٠٠كيلو من الحشيش المخدر كانت على متن سيارة نوع "دينا " قادمة من محافظة المهرة في طريقها الى العاصمة عدن .

وأضاف أنه تم التحرز على المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة المزيد عن الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .

الجدير بالذكر أن نقطة دوفس التابعة لقوات الدعم والإسناد قد افشلت عدد من عمليات التهريب في فترات سابقة , ومنعت وصولها الى عدن, والقت القبض على عناصر إرهابية وخارجين عن القانون.