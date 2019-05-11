ضبط أفراد الحزام الأمني بنقطة دوفس المركزية بأبين صباح اليوم السبت ١١مايو ٢٠١٩م مايقارب نصف طن من الحشيش المخدر .
وقال مصدر عملياتي في نقطة دوفس : أن أفراد النقطة استطاعوا من ضبط ٥٠٠كيلو من الحشيش المخدر كانت على متن سيارة نوع "دينا " قادمة من محافظة المهرة في طريقها الى العاصمة عدن .
وأضاف أنه تم التحرز على المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة المزيد عن الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
الجدير بالذكر أن نقطة دوفس التابعة لقوات الدعم والإسناد قد افشلت عدد من عمليات التهريب في فترات سابقة , ومنعت وصولها الى عدن, والقت القبض على عناصر إرهابية وخارجين عن القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر أبين.. نقطة للحزام الأمني بدوفس تضبط 500 كجم من مادة الحشيش المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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