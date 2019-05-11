أبرز ردود الأفعال على مسرحة انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة

اتفق معظم الناشطين والسياسيين اليمنيين على أن انسحاب مليشيا الحوثي من ميناء مدينة الحديدة مجرد مسرحية برعاية أممية.

وأعلنت المليشيا اليوم، انسحابها من ميناء المدينة وإحلال قوات شرطة بديلة مكانها.

وصبت تعليقات الناشطين والسياسيين اليمنيين في اتجاه واحد مفاده أن الانسحاب مجرد مسرحية حوثية برعاية من الأمم المتحدة التي باركت هذه الخطوة.

بيع الوهم

في السياق، قال الكاتب والأديب، علي ربيع، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وجد شرعية رخوة وحكومة عاجزة "فمن الطبيعي أن يبيع للشعب اليمني الوهم وأن يتاجر بقضيتهم لمصلحة الحوثيين".

انسحاب مسرحي

من جانبه، وصف الكاتب والمحلل السياسي، صالح البيضاني، انسحاب المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة بـ"المسرحي".

وكتب البيضاني، عبر حسابه على موقع تويتر: انسحاب مسرحي للحوثيين في الحديدة، ولوليسغارد يصل إلى عدن من أجل إلهاء الفريق الحكومي في فريق اعادة الانتشار واضفاء شرعية على هذه المسرحية.

وأضاف: للأسف لا يوجد عقل سياسي في الشرعية يدير هذا الملف الحساس ويتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

تسويق

وفي سياق ردود الأفعال على الانسحاب الحوثي المزعوم، قال مستشار وزير الدفاع العميد يحيى أبوحاتم إن إعلان الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة محاولة للتلاعب بالألفاظ وتوظيف المصطلحات، وتجاهل أن الاتفاق قائم بين طرفين، وذهب لتصوير أن الانسحاب ينفذ من قبل مليشيا الحوثي، بينما الوفد الحكومي اليمني بإسناد التحالف العربي كان إيجابيا رغم امتلاكه قوة الحسم، وهو تسويف يستبق جلسة مجلس الأمن.

ولم يستبعد أبوحاتم، في حديث لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، اشتراكا أمميا في المراوغة، إثر تماهي مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، وتحركاته المعززة للتنصلات الحوثية ومساعيه نحو تخفيف حجم الضغوط الدبلوماسية التي يمارسها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ضغط دول الرباعية (السعودية-الإمارات-أمريكا-بريطانيا).

مباركة أممية

مراسل وكالة رويترز، محمد الغباري، كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الانسحاب الحوثي من ميناء الصليف لم يختلف عن الانسحاب من ميناء الحديدة.

Advertisements

وأضاف الغباري أن الاختلاف فقط في أن الأمم المتحدة انتقدت الخطوة حينها واليوم تباركها.

وتابع: فِي الحالتين خرج المسلحون الحوثيون ودخلت عناصر ترتدي لباس شرطة خفر السواحل وتخضع لقيادة الحوثيين.

تضليل المجتمع الدولي

وفي أول تعليق رسمي على الانسحاب الحوثي، رفض معمر الارياني وزير الإعلام في الحكومة المدعومة من التحالف انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بوصفه ”مسرحية“ تهدف إلى ”تضليل المجتمع الدولي“.

وقال الارياني لوكالة رويترز: ”ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن مع أننا جادون في تحقيق السلام“.

لأنفسهم

أما محافظ محافظة الحديدة، فأكد أن الحوثيين ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسي لأنفسهم بدون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق.

وأضاف المحافظ الحسن طاهر، أن هذه خطوة احادية تناقض الاتفاق وتتحمل الامم المتحدة وعلى رأسها مبعوثها في اليمن (مارتن غريفيث) مسؤوليتها“ متهما غريفيث بالعمل لصالح المتمردين.

وتابع: مارتن غريفيث يريد تحقيق نصر حتى وان كان الحوثيون يسلمون لأنفسهم. لكن هذا مرفوض تماما من قبلنا ويجب تنفيذ كل بنود الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بهوية القوات التي سوف تتسلم من الحوثيين.

استبدال الزنة بالميري

وكتب الصحافي والناشط، بسيم جناني، عبر حسابه على موقع تويتر: ما حدث اليوم في الصليف هو نفس مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة في ديسمبر الماضي "خلع الزنة ولبس الميري".

وأضاف: الاتفاق واضح ينص على رقابة ثلاثية تكون الحكومة طرف فيه تُنزع خلالها الألغام وتزال الحواجز وينسحب كافة المسلحين المرتبطين بالحوثي سواء بزي مدني أو عسكري ألبسوهم زي خفر السواحل.

واتفقت معظم التعليقات على إدانة الأمم المتحدة واتهامها برعاية مسرحية الانسحاب.