المبعوث الأممي الى اليمن يعلق على إنسحاب الجيش واللجان من الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة في أول تعليق اممي على قيام الجيش واللجان الشعبية، بالإنسحاب من موانئ الحديدة اليوم السبت، تنفيذاً لاتفاق السويد من طرف واحد.. علق مكتب المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث في حسابه على “تويتر” على هذه الخطوة قائلاً: “تقوم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) برصد البدء في اعادة الانتشار الأحادي الذي يقوم به أنصار الله (الحوثيين) من موانئ#الحديدة وصليف وراس عيسى، والذي بدأ اليوم، ومن المنتظر أن يُستكمل في 14 مايو 2019.”

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