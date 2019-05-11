وسط ترحيب أممي .. انسحاب أحادي من الحديدة ورئيس الوفد الوطني يوجه رسالة قوية للأمم المتحدة ومجلس...

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

قال رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، اليوم السبت، إنه تم اليوم انسحاب الجيش واللجان الشعبية من الموانئ في محافظة الحديدة تنفيذا لاتفاق استوكهولم.

واشار الى ان الانسحاب كان من جانب واحد وبإشراف أممي، في ظل تعنت المرتزقة وقوى العدوان عن تنفيذ الاتفاق.

ووجه عبد السلام في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”،رسالة قوية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مفادها أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن” يثبتوا مصداقيتهم ولو لمرة”.

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واضاف: أمامكم فرصة لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته، وبدلا من بيع الكلام أثبتوا ولو لمرة واحدة مصداقيتكم على الأرض”.

وكان العميد محمد القادري، عضو فريق التنسيق المشترك اعلن أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من الموانئ في الحديدة، وأن على الأمم المتحدة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته.

وبدأ الجيش واللجان اليوم تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من مرفأي الصليف وراس عيسى في الحديدة.

الانسحاب حضي بترحيب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة.