الجيش الوطني يحبط تسللاً حوثياً في التحيتا

أحبطت قوات الجيش الوطني أمس محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة.
ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، حاولت عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها وأجبرتها على الفرار، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي المقابل، قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم السبت، باستخدام قذائف الهاون وقذائف الهاوزر وقذائف بي 10، مواقع قوات الجيش في منطقة الجبلية بالمديرية ذاتها.
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