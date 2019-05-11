الحوثيون يبثون خطابات مُضللة تكشف ضلالهم

أكدت مصادر من صنعاء أن میلیشیات الحوثي الانقلابیة، والتي تعاني حالیا من نقص المقاتلین بسبب مقتل وفرارعدد كبیر منھم، إثر الھجمات المتتالیة والدقیقة لتحالف دعم الشرعیة في الیمن وقوات الجیش الیمني، قامت ببث خطابات مسجلة لعبد الملك الحوثي، تتضمن عبارات تحث عناصر المیلیشیات على العودة إلى جبھات القتال.

ووصفت المصادر وفقا لصحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "تلك الخطابات بالمضللة، حیث تستخدم الأسلوب الدیني بتفسیر معاني القرآن على أھواء الحوثیین، وحذف أي معنى یفسر بعكس مایخدم میلیشیات الانقلاب، ویكشف ضلالھم وجرائمھم ضد الشعب الیمني.

تعبئة حوثیة

وحسب المصادر فقد أعلنت المیلیشیات الاستنفار في صفوف عناصرھا، بعد أن تلقت ھزائم متتالیة في شمال الضالع وبعض المناطق في صعدة وحجة، أدت الى مقتل مئات المقاتلین وانتشار الرعب بینھم، ما أدى إلى ھروب المقاتلین من القتال. وأوضحت المصادر أن المیلیشیات اضطرت لإیجاد المزید من المقابر لقتلاھا جراء المعارك كانت آخرھا في سور جامعة ذمار.

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وأضافت أن المیلیشیات استخدمت مكبرات الصوت على مركبات تجوب شوارع صنعاء والمدن المحیطة بھا، بغرض رفد جبھات القتال بالمزید من المقاتلین وتعویض الخسائر الكبیرة في الأرواح.

مضاعفة معاناة التجار أ

شارت المصادر إلى إقرار میلیشیات الحوثي لقانون جدید على الضرائب والزكاة، لغرض نھب المزید من أموال التجار وأصحاب المحلات التجاریة یجیز لھم فرض عقوبات اقتصادیة وجبایات جدیدة، إضافة إلى ما كانت علیھ من نھب أموال التجار في السابق.

وبینت المصادر أن مسؤولي الاقتصاد في میلیشیا الحوثي قامت على زیادة الضرائب والزكاة، لترتفع إلى ضعف ماكانت علیھ سابقا، بالإضافة إلى تسریبات مالیة یتم جبایتھا من التجار بطرق عدة، أدت إلى زیادة ارتفاع السلع على السكان بشكل جنوني. وكشف عن أن المیلیشیات بدأت تطبیق العمل بجمع المبالغ قبل إقراره، وأن أعداد المكلفین لجمع الأموال في تزاید مضطرد، ومن یقوم برفض دفع الضرائب یتم إیداعھ السجن، بتھمة الخیانة وعصیان زعیم الحوثیین