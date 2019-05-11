شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أيار 11، 2019 غارات على أهداف للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية عبس بالمحافظة.
وذكرت المصادر أن القصف الجوي ترافق مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وكان التحالف قصف، أمس، مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من المحافظة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. التحالف يقصف أهدافا عسكرية للمليشيا في عبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.