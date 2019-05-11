حجة.. التحالف يقصف أهدافا عسكرية للمليشيا في عبس

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أيار 11، 2019 غارات على أهداف للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية عبس بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي ترافق مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وكان التحالف قصف، أمس، مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من المحافظة ذاتها.