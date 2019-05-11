الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية في وادي حضرموت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس 500 سلة غذائية بمعدل 40 طن و400 كيلو مستهدفا 2,500 فردا من الآسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق وادي حضرموت.

وتأتي عملية التوزيع هذه أهمية خاصة لمئات الأسر الفقيرة والمحتاجة خصوصاً مع شهر رمضان المبارك، وذلك من اجل تخفيف المعاناة التي أورثت فقراً شديداً وواقعاً مريراً وعبئاً هائلاً على كاهل الأسر التي لا تقوى على توفير قوت يومها نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية وتدهور الاقتصاد بالبلاد.

وأعرب عدد من المستفيدين من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية تريم عن سعادتهم بما تقدمه لهم الهيئة من قوافل إغاثية، عبر مئات الفرق المنتشرة في معظم مناطق ومديريات حضرموت.

وأشادوا بدور دولة الإمارات وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت وإطلاق المشاريع الرمضانية الخيرية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة حضرموت بلغت ( 14,742 ) سلة غذائية بمعدل ( 1,191 طن و 153.6 كيلو، استهدفت ( 73,710 ) فرداُ من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.