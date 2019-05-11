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ضبط عدد من الدراجات النارية المزعجة في الشحر بحضرموت

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أحرزت شرطة السير بالشحر بحضرموت مساء أمس عددا من الدراجات النارية المصدرة للأصوات المزعجة. 

وكشف مصدر أمني عن ضبط ما يقارب من 15 دراجة نارية قامت بإصدار أصواتاً مزعجة في السوق العام، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وتوقيف الدراجة وإلزام صاحبها باستبدال هذا الصوت.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات التي تقوم ببيع هذه القزوزات التي تثير هذه الأصوات المزعجة لافتا إلى أنه تستمر هذه الحملة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تقلق السكينة العامة .

ويأتي تنفيذ هذه الحملة في إطار الخطة الأمنية الرمضانية وأسبوع المرور العربي . 

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