هذا ماقاله فتح عن استهداف الميليشيات لمخازن الإغاثة في الحديدة

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن «استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة جريمه إرهابية بكل المقاييس وتتنافى مع كل القوانين والمبادي الإنسانية، وتستدعي من المجتمع الدولي التدخل العاجل لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية المتكرره بحق العمليات الإغاثية».

وطالب فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وكيل الأمم المتحده للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل لوقف تكرار مثل هذه الجرائم والرفع المباشر إلى مجلس الأمن الدولي بخطورة هذه الجرائم على العملية الإغاثية وأثرها المباشر في تردي الحالة الإنسانية لفئات كثيرة من الشعب اليمني في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وشدد فتح على ضرورة تدخل الأمم المتحدة، والعمل على نقل مخازن المنظمات الأممية من الحديدة ومناطق سيطرة الانقلابيين إلى المحافظات المحررة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق كافة، عبر آلية تضمن عدم تعرضها للانتهاكات من قبل الميليشيات الانقلابية وتطبيق خطة لا مركزية العمل الإغاثي المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة لتلافي أي انتهاكات قد تطال العملية الإغاثية.

وأشار إلى أن استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية لمطاحن البحر الأحمر خمس مرات خلال ثلاثة أشهر، التي تحتوي على اكثر من 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تكفي لما يقارب 3.700 ملايين يمني، يعد تحدياً واضحاً للقوانين الدولية والإنسانية.