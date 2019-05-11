الإيرياني يكشف المستور.. ادعاءات الميليشيات كاذبة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، إن عرض ميليشيا الحوثي لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى بدءًا من يوم السبت غير دقيق ومضلل.

وأوضح الوزير، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، أن العرض الحوثي ”استنساخ لمسرحية تسليم الميليشيا ميناء الحديدة لعناصرها، فأي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به“.

وفي حين أعلن ترحيبه بـ“أي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة“، حذر الإرياني من ”محاولات الميليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل انعقاد جلسته القادمة، والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي“.

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وذكر الوزير اليمني بأن ”اتفاق الحديدة في المرحلة الأولى يشمل خطوتين؛ الخطوة الأولى انسحاب الحوثيين من الصليف ورأس عيسى وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة المظاهر المسلحة وإجراء الرقابة والتحقق واستمرار الرقابة“، والثانية تشمل انسحاب ميليشيا الحوثي من الميناء الرئيسي في الحديدة وانسحاب القوات الحكومية من مثلث كيلو 8 وتسليم الخرائط ونزع الألغام وإزالة المظاهر المسلحة وعمل رقابة مشتركة في كل المناطق التي سوف يتم الانسحاب منها“.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أنّ الحوثيين عرضوا انسحابًا مبدئيًا من جانب واحد من أجزاء من الحديدة والصليف وراس عيسى.

وأضافت أنّها ‎“ستراقب انسحاب الحوثيين الذي سيبدأ في 11 أيار/ مايو، وينتهي بحلول 14 من الشهر‎“.