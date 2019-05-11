بالصور.. "فينا خير" تنفذ توزيع حملة إفطار صائم بسيحوت المهرة

تنفذ مبادرة فينا خير التطوعية فرع مديرية سيحوت حملة إفطار صائم عبر فريقها الميداني وشباب الكشافة بالمديرية.

وذكرت مندوبة المبادرة بسيحوت ، أوسان باعباد أن الحملة تستهدف الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في مختلف المناطق ونزلاء المستشفى الريفي والحراسات وعابري السبيل الذين أدركهم وقت الإفطار في الطرق من خلال توزيع المياه والتمور والوجبات الخفيفة،.

مشيرةً إلى أن الحملة تنفذ وفق برنامج تم إعداده جيدا وتعمل مجموعة من البنات تم اختيارهن للقيام بعملية إعداد الأطباق وتجهيزهاوتغليفها وتوزيعها على المستهدفين.

وثمنت باعباد بالجهود الكبيرة التي تبذلها رئيسة المبادرة بالمحافظة يسرى خوار في تنفيذ حملات إفطار صائم خلال شهر رمضان والتسهيلات والدعم الذي تقدمه في هذا المحال الخيري والإنساني والذي يأتي ضمن خطط وبرامج المبادرة والأهداف التي أُنشئت من أجلها تحت رعاية محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت.