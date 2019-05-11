مصرع قيادي حوثي بنيران القوات الحكومية في كتاف صعدة

أفادت مصادر محلية في محافظة صعدة، شمال اليمن، اليوم الجمعة، بمصرع قيادي حوثي بنيران القوات الحكومية.. وقالت مصادر "الخليج 365"، إن" القيادي الحوثي صادق عبدالعزيز محسن العليبي قتل مع مرافقيه على أيدي أفراد قوات الجيش الوطني وقوات التحالف العربي في جبهة كتاف. وطبقا للمصادر، فإن لواء حرب 1 مشاه جبلي بقياده الواء ابوجبر الغنيمي يحققون انتصارات كبيرة على مواقع مليشيات الحوثيين بلاد الرزامي مديرية ‎الصفراء. وتشارك مدفعية القوات ‎السعودية بدك معاقل مليشيات الحوثيين بمحافظة ‎صعدة

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