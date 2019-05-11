لحج.. المحافظ يدشن الأماسي الرمضانية بحفل تكريمي للمشاركين في أسبوع المرور

دشن محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة اللواء الركن أحمد تُركي ، اليوم ، برنامج المحافظة المُكرس

للأماسي الرمضانية بتنظيم حفل تكريمي بالشهادات التقديرية لضباط شرطة السير و جنودها و أنصارها

المشاركين بفاعلية في إنجاح أسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار (القيادة السليمة . . تَضمَن سلامتك و

سلامة الآخرين).

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ووفق وكالة "سبأ" اكد المحافظ تركي أن انعقاد الأسبوع المروري الذي اُختُتِمَت فعالياته بتفوق هدفه تقديم الرسالة التوعوية من رجال المرور إلى مستخدمي الطرق من المشاة و وسائل النقل المتعددة..مشيراً إلى أن قيادة شرطة السير بالمحافظة و رجال مرورها لهم أدوارهم الكبرى في حفظ الأمن والإستقرار بالمحافظة.

ولفت محافظ لحج في الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين بالمحافظة الى قرب وصول مولدات كهربائية بقوة 30 ميغا وات للمحافظة بدعم من الحكومة و وزارة الكهرباء و الطاقة ، لتعزيز القدرة الإنتاجية لخدمة التيار الكهربائي المقدمة للمواطنين في مديريَتَي الحَوطَة و تُبَن.

من جانبه أوضح مدير إدارة شرطة السير بمحافظة لحج العقيد الركن قحطان القُطَيبِي ، أن الحوادث المرورية التي شهدتها المحافظة خلال العام المنصرم 2018 م ، بلغت 90 حادثة نجم عنها وفاة 48 شخصاً و إصابة 123 شخصاً بقيمة أضرار مادية وصلت إلى 24 مليوناً و 610 آلاف ريال يمني..مشيراً الى أن الحوادث المرورية للثلث الأول من العام الجاري 2019 م ، بلغت 58 حادثة مرورية نتج عنها وفاة 26 شخصاً و إصابة 43 شخصاً بقيمة أضرار لها وصلت إلى 21 مليوناً و 100 ألف ريال يمني.