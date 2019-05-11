المليشيا تكثف خروقاتها بالحديدة وتقصف مواقع العمالقة بالجبلية

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة نهار اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10 على المواقع التي تتمركز فيها قوات العمالقة في الجبلية.

وأضافت المصادر عن قيام مسلحي مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف ، واستخدمت خلال الإستهداف الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح البيكا ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة صوب المواقع.

وأشارت المصادر أن القصف الحوثي العنيف على مواقع العمالقة في مختلف مناطق محافظة الحديدة وبشكل يومي يأتي في إطار مساعيها لإفشال عملية السلام الأممية المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وإتفاقية السويد.

وترفض المليشيات الإلتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، إذ كثفت من عمليات التصعيد العسكري على أكثر من محور في مختلف مناطق ومديريات الحديدة ، يقابله إلتزام تام بعملية السلام والهدنة الأممية من قبل ألوية العمالقة والقوات المشتركة في ظل صمت أممي تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات والتصعيد العسكري لمليشيات الحوثي