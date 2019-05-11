تعز.. المحافظ يطلع على اوضاع السجن المركزي بالمحافظة ويوجه برعاية السجناء

اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الجمعة، على الاضرار الذي تعرض له السجن المركزي بالمحافظة

جراء استهدافه من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وخلال الزيارة استمع المحافظ إلى تقرير من إدارة السجن حول سير الإجراءات وأوضاع المسجونين.

ووفق وكالة "سبأ" وجه المحافظ بسرعة إصلاح مجاري السجن المركزي واستكمال بناء السور الذي تعرض لقذائف متعددة من قبل المليشيا الحوثية خلال الأعوام الماضية.. مشددا بعد تفقده اقسام السجن على الاهتمام والرعاية بالسجناء.

وأكد محافظ تعز إن السجن المركزي يعد السجن الوحيد في المحافظة وتسير فيه الإجراءات بشكل قانوني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية وليس هناك اي سجون خارج القانون.