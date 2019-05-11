العمالقة تحبط محاولة تسلل حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة

أحبطت قوات ألوية العمالقة محاولة تسلل قامت بها مجاميع من مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ظهر اليوم الجمعة الخامس من رمضان.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع قوات العمالقة ظهر اليوم ولكنها تفاجأت بيقظة مقاتلي العمالقة وقوة الرد التي تلقوها عقب إحباط عملية التسلل الفاشلة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أضاف المصدر أن ألوية العمالقة خاضت مواجهات عنيفة مع مسلحي المليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

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وأشار المصدر أن المليشيات أطلقت عشرات القذائف صوب المواقع عقب فشلها في التسلل إليها ، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون بشكل مكثف وعنيف.

ونوّه المصدر إلى أن محاولات التسلل والهجوم والقصف العنيف على المواقع جاءت بعد قيام المليشيا بحشد قواتها يوم أمس واستقدام مئات المقاتلين والآليات العسكرية نحو مديرية التحيتا .

يذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل التصعيد العسكري في كافة محاور محافظة الحديدة وترفض القبول بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وتطبيق بنود إتفاقية السويد والإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.