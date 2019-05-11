النخبة الشبوانية تنفي وجود خلافات بين قيادات ألويتها

نفت قيادة اللواء الثاني بالنخبة الشبوانية ممثلة بالمقدم محمد سالم البوحر، اليوم الجمعة، أي خلافات بين قيادات ألوية النخبة الشبوانية.

وقال بلاغ صادر عن النخبة الشبوانية - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "تداول بعض المواقع الالكترونية والصحف و مواقع التوصل الاجتماعي" فيس بوك ، تويتر ، واتساب" صباح اليوم شائعات مغرضة عن وجود خلافات بين قيادات ألوية النخبة الشبوانية ".

وتابع البلاغ" لهذا وجب التنويه عن أنها محض كذب وعارية عن الصحة فالنخبة الشبوانية بجميع ألويتها المنتشرة في ربوع شبوة تقوم بعملها بكل تفاني و إخلاص وهناك تواصل مستمر بين جميع ألوية النخبة الشبوانية للترتيب وتنظيم العمل من أجل خدمة الوطن والمواطن ".

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وبين أن ماتنعم به شبوة خاصة والجنوب عامة من أمن واستقرار هو نتاج التنسيق الكبير بين القوات المنتشرة على تراب أرض الجنوب".

وحذر المقدم محمد سالم البوحر كل الصحف والمواقع الالكترونية من نشر شائعات هدفها زعزعة الأمن والإستقرار في شبوة.

وردت النخبة على مثل هذه المواقع بالقول "إن عليكم نقل الحقائق وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي".