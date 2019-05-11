شبوة.. اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد

اختتمت بمحافظة شبوة، اليوم ، فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام والذي نفذ تحت شعار ( القيادة تضمن سلامتك وسلامة الأخرين ).

وذكر مدير عام إدارة شرطة السير بالمحافظة العقيد حسين شنيتر لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) بان إدارة شرطة السير بالمحافظة عملت على تركيز أنشطة وفعاليات الأسبوع على نشر التوعية المرورية وتوزيع الملصقات الإعلامية التوعوية لمستخدمي الطريق من خلال رجال المرور الذين تم تكثيف تواجدهم في الأماكن المزدحمة والشوارع والتقاطعات العامة داخل المدن وبدرجة رئيسية مركز المحافظة وكذا في خطوط السير الطويلة..مؤكدا نجاح كافة الأنشطة التوعوية التي نفذت في هذا الاتجاه.

وأضاف العقيد شنيتر ان المحافظة شهدت خلال أيام أسبوع المرور لهذا العام أربعة حوادث مرورية نتج عنها وفأة واحدة وخمس إصابات طفيفة وقدرت خسائرها المادية بنحو مليون ومائة ألف ريال..داعيا جميع مستخدمي الطريق في المحافظة إلى التقيد والالتزام الكامل لقواعد وإرشادات المرور وبما يجنبهم الوقوع في الحوادث المرورية وتجنب مخاطرها وخسائرها الجسيمة.