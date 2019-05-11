غلاب يكشف خطر الإخوان والحوثيين وإيران باليمن

كشف وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الجمعة، عن خطر الإخوان والحوثية الموالية لإيران.

وقال غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"،" الاخوان أشبه بجماعة مصالح وشركة منظمة وتعمل كشبكة دولية لا مركزية وتعمل بالعلن والسر".



وتابع "مع الاسلاموية تتنامى الاحقاد والكراهيات في المجتمع وتصبح السياسة ثأر وانتقام وغنيمة".



وبين أن "الحوثية أثبتت عمليا أن اليمن الاتحادي ضرورة تاريخية لاريب فيها لانقاذ بلادنا".



ومضى "كل بلاد تغلغلت فيها الاسلامويات تصبح فريسة لصراعات تصل بالجميع الى قاع البرميل".



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وشدد قائلا "وإن كانت الحوثية أم الكوارث فمنتجات الذهنية الاخوانية كارثة ولعنة من قبح ومستدامة".



ولفت إلى أن "الحوثية أداة وظيفية لتخريب اليمن ومعاقبة إيران وخدمة امريكا لعنة على نفسها وحلفائها"

وقال "فقط انتظروا انتصار جمهوري حاسم وناجز ومهما قدموا من تنازلات فان العقاب قادم وصارم".



واختتم "الحوثية آخر أنفاس الإمامة في اليمن والكوارث التي انتجتها حبل مشنقتها الدائمة".