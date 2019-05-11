بالصور.. تدشين مشروع إفطار الصائم على الخط العام لعابري السبيل بالمهرة

دشن مجلس شباب حصوين التطوعي مشروع إفطار الصائم على الخط العام في حصوين و مأدبة الإفطار للذين أدركهم الأذان ضمن سعيه لتنفيذ مشاريع تطوعية وإنسانية في مديرية حصوين بدعم سخي من الشيخ ياسر الاسد مدير عام المديرية ومبادرة فينا خير ومساهمة من فاعلي خير.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استهدف المشروع عابري السبيل على الخط العام في حصوين إضافةً الى أن المشروع يقيم مأدبة افطار الصائم للذين أدركهم الاذان طيلة أيام الشهر المبارك.

وتتكون وجبة الإفطار من الماء والتمر والشراب وبعض الاكلات الخفيفة إضافةً إلى مأدبة الإفطار وتحتوي من الرز والدجاج وغيرها من الفواكة والأشربة.