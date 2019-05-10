محافظ تعز: ندعو الجميع إلى توحيد الجهود لتحرير ماتبقى من المحافظة

اكد محافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان على توحيد جهود الجميع من اجل استكمال تحرير ماتبقى من المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك خلال حضوره اللقاء الرمضاني الموسع الذي اقامته السلطة المحلية عصر اليوم الخميس بمنتزة التعاون في المدينة، والذي حضره وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ، وقائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج ،ووكلاء المحافظة وقادات الالوية العسكرية، والاجهزة الامنية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وممثلي الاحزاب والمكونات السياسية والعلماء والوجهاء في المحافظة .

ونقل محافظ المحافظة للحاضرين ولكل ابناء المحافظة تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي مشيرا أن تعز قدمت التضحيات الكبيرة ودور وطني مشرف يحتم علينا تقديم نموذج يليق بحجم تعز وحجم شهدائها وجرحاها الابطال الذين نفخر بهم اليوم والذي يجب علينا الاهتمام بهم والتخفيف من معاناتهم فهم امانه في اعناقنا ولن نتخلى عنهم ولن نتساهل في علاجهم ومتابعة حقوقهم مهما كلف الامر .

ودعا المحافظ الجميع الى تغليب المصلحة العامة على اي مصالح اخرى والنظر الى خطورة المرحلة وماتمر بها المحافظة من حرب وحصار والذي ينبغي ان نتكاتف جميعا ونعمل تحت خندق واحد لتحقيق مصلحة تعز والوطن والابتعاد عن اي اجندة تقزم تعز وتشتت من قدراتها على التقدم نحو بوابة التحرير وبناء الدولة المدنية.

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من جانبه القى قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج ، كلمة الجيش الوطني دعى فيها الى الالتفاف حول الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير ، مؤكداً ان هذا الجيش المرابط في جبهات القتال هو مكسبنا والذي جاء من رحم مقاومتنا من اجل الدفاع عن الوطن ومكتسباته.

كما القى الشيخ على القاضي كلمة العلماء والدعاة حث فيها كل ابناء المحافظة الى توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والتشتت والابتعاد عن المناكفات التي تدعوا الى مزيد من الاحقاد والكراهية، كما دعا الى التسامح والاخاء بين ابناء المحافظة .

واختتم اللقاء بكلمة الأحزاب السياسية للرئيس الدوري لاحزاب التحالف السياسي الاستاذ فريد برداد الذي اكد فيها عن وقوف الاحزاب السياسية ومساندتها للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة واكدت مساندتها للجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير ومع الاجهزة الامنية لثبيت الامن والاستقرار في المحافظة. والاجهزة اكد في كلمته الوقوف خلف السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية من أجل عملية تحرير المحافظة .