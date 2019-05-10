قباطي: العالم لا يحترم غير القوة والصلابة دفاعا عن الحق

ألمح وزير السياحة، محمد عبد المجيد قباطي، إلى أن خيار السلام غير مناسب في التعاطي مع مليشيا الحوثي.

وكتب قباطي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: العالم كله يستهجن الضعف والخنوع ولا يحترم غير القوة والصلابة دفاعًا عن الحق.

وأضاف: بديهيات التفاوض تؤكد أنه حينما تكون المبادرة والقوة في صفك فإن كل استجداء للمجتمع الدولي ووسطائه لتحقيق السلام أو طمعًا في تعاطفهم ومساندتهم لرغبتك في السلام لا ينجم عنها سوى نتائج معاكسة كليًا لمساعيك.

واستشهد قباطي بأقوال شهيرة من بينها مقولة لشارل ديغول: من لا يستطيع أن يكسب السلام لن يستطيع أن يكسب الحرب.