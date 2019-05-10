كشف المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور، اليوم الجمعة، عن سبب حملة الإخوان وإيران تجاه الإمارات والتحالف. وقال لقور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "حملات عداء وتشنيع تقودها وسائل إعلام الإخوان والحوثية حتى العالمية منها بما فيها قنوات إيران تجاه الإمارات سببها القوات الجنوبية التي تم تشكيلها بدعم إماراتي وقضت على خططهم في العودة للجنوب". وتابع "لذا يشنون حملة شعواء للتأثير على الرأي العام الجنوبي لإحداث نقمة تجاه الامارات والتحالف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلل جنوبي يُعلق على حملة الإخوان وإيران ضد الإمارات والتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.