الخليج 365 ـ متابعات
قال الناشط الحقوقي والسياسي، همدان العلي، إن الدوائر واللوبيات الغربية تحاول صناعة أداة كبيرة لها في الشرق الأوسط اسمها "مواطنة"، في إشارة إلى المنظمة التي يديرها مقربون من مليشيا الحوثي.
وأضاف أن لقاء وزير الخارجية البريطاني بالسلالية رضية المتوكل أمس يأتي في هذا السياق.. صناعة رموز يتم استخدامهم لتمرير أهدافهم في شبه الجزيرة العربية.
وتابع: ليس من المعتاد أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني في مكتبه إلا بنظرائه وليس بالناشطين. واليوم تصدر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مشتركا مع مواطنة للترويج لها على مستوى دولي ومحلي.
وتابع: كانت هذه الأساليب تمر على الناس في السابق، أما اليوم فقد أصبحت هذه الوسائل مكشوفة.
كانت هذه تفاصيل خبر العلي: دوائر ولوبيات غربية تسوق لمنظمة "مواطنة" المحسوبة على الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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