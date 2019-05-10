الشرطة تتلقى تقرير.. إطلاق نار داخل مسجد شرقي لندن

تحقق شرطة لندن في إطلاق نار داخل مسجد شرقي العاصمة البريطانية خلال صلاة التراويح ليلة الخميس.
وأكدت شرطة العاصمة في بيان أصدرته اليوم أنها تلقت في الساعة 22.45 من مساء أمس تقارير عن دخول مسلح إلى مسجد داخل منطقة "سيفين كينغز"، ثم سمع دوي إطلاق الرصاص، حسب التقارير الواردة.
وأكد بيان الشرطة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، وكشفت التحقيقات الأولية في موقع الحادث أن الطلقة التي أطلقت كانت فارغة.
وأشار البيان إلى أن التحقيق في الحادث مستمر ولم يوقف أحد بعد، مضيفا أن المحققين يرجحون أن الحادث مرتبط بآخر وقع قبله بقليل في شارع قرب المسجد.
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