افتتاح مشروع الربط الكهربائي لمنطقة العقوبية والقرى المجاورة بحضرموت

افتتح وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، مشروع الربط الكهربائي لمنطقة العقوبية والمناطق والقرى المجاورة لها التابعة لمديرية حورة وادي العين بالشبكة العامة لكهرباء وادي وصحراء حضرموت والذي بلغت تكلفته مليار و 270 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

وجاء ذلك بتكليف من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وفي اطار اهتمامه بمديريات المحافظة ومناطقها المختلفة وضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة للتحرير.

وتستفيد من الربط الكهربائي لهذا المشروع مناطق العقوبية وابوظبي والقراشم والمناطق والقرى المجاورة لها .

وقال الوكيل الكثيري في تصريح له اثناء مراسم الافتتاح ان السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني تولي اهتماماً كبيراً بالمناطق التي حرمت في الفترة السابقة من المشاريع التنموية وتعمل على تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم في كافة المديريات.

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وقد نفذت المشروع شركة الاخوة للهندسة والانشاءات المحدودة وباشراف الهيئة العامة لكهرباء الريف - ساحل حضرموت.

وعبر الاهالي عن سعادتهم بهذا المشروع الحيوي الذي طالما انتظروه طويلاً ، معبرين عن شكرهم لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ البحسني على اهتمامه بمناطقهم.

حضر مراسم الافتتاح عبدالله عوض العوبثاني عضو مجلس الشورى ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح علي العوبثاني ومدير كهرباء الريف المهندس عبدالله بن بشر ومدير كهرباء الوادي والصحراء المهندس عبدالقادر الجنيد ومدير عام مديرية حورة وادي العين سالم باوزير وعضو المجلس المحلي الشيخ احمد النهدي وعدد من مقادمة ومشائخ واعيان المنطقة وجمع غفير من المواطنين.