البحسني يلتقي قيادة غرفة تجارة وصناعة حضرموت

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا قيادة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت ، بحضور مديري عموم مكاتب الصناعة والتجارة والضرائب على كبار المكلفين ومؤسسة الكهرباء وميناء المكلا والجمارك والاستثمار .

وجرى في اللقاء بحث الجوانب التموينية بالمحافظة ، ودور رجال الأعمال في توفير المواد الاساسية ، كما تمت مناقشة المواضيع المرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي بالمحافظة والصعوبات التي تعترض هذا القطاع .

وتقدّم نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي بالشكر للمحافظ البحسني لجهوده في مساندة رجال الأعمال والتجار ، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح نشاطاتهم التجارية لما من شأنه استقرار الجانب التمويني والدفع بالحركة التجارية والنشاط التجاري بالمحافظة .

وهنأ محافظ حضرموت الاخوة في غرفة تجارة وصناعة حضرموت والمشتغلين بالقطاع التجاري والصناعي بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مشيداً بمواقف رجال الأعمال والتجار الداعمة للسلطة المحلية وتوفير المواد الأساسية في مختلف الظروف التي مرّت بها المحافظة ، داعياً إياهم الى الالتفات نحو الفقراء والمحتاجين والمعوزين ومساعدتهم في هذه الأيام المباركة ، وكذا مراعاة المواطنين في أسعار المواد الغذائية .