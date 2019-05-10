سيناريو مُتكرر.. عناصر الحوثى تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصلت ميليشيات الحوثى، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة، والذى تم ضمن مشاورات ستكهولم فى ديسميبر الماضى، حيث استهدفت ميليشيات الحوثى مطاحن البحر الأحمر بالحديدة بقذيفة مدفع عيار٢٣ ملم، مما تسبب في إلحاق أضرار في صوامع الدقيق، وقال صغير بن عزيز، رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت صوامع مطاحن البحر الأحمر مجددا، في خرق واضح لوقف إطلاق النار في المدينة.

ووصف بن عزيز ، فى تصريحات صحفية له، ما قامت به ميليشيات الحوثي من استهداف جديد لمطاحن البحر الأحمر، بأنه "عدوان يهدف إلى حرمان أبناء الشعب اليمني من المساعدات الغذائية".

يُذكر أن المليشيات سبق أن استهدفت المطاحن في يناير الماضي بقذائف هاون أدت الى احتراق وإتلاف كميات من القمح، وأصدر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة "مارك لوكوك" بياناً أدان فيه الميليشيات بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لمطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على حبوب تكفي لإطعام (٣،٧) مليون شخص لمدة شهر.