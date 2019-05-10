قيادي في الإنتقالي يطمئن الجنوبيين على أوضاع الضالع

طمأن قيادي في المجلس الإنتقالي، أبناءء المحافظات الجنوبية على أوضاع محافظة الضالع التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية وميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال القيادي في المجلس، سالم ثابت العولقي، في تغريدات له بتويتر، "الأوضاع في الضالع مطمئنة والقوات الجنوبية في تقدم مستمر" .. مؤكداً إبادة سرية حوثية ظهر اليوم "الخميس" بشكل شبه كامل وبقية أفرادها وقعوا أسرى بيد قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني.

وأضاف "تم تأمين حدود الجنوب بشكل كامل وتدور المعارك الآن في مناطق تابعة جغرافياً لمحافظة إب الشمالية" .

ووجه العولقي رسالة إلى الذين تحولت صفحاتهم ومنابرهم الإعلامية إلى "إعلام حربي" لمليشيات الحوثيين في جبهة الضالع وتبث الإشاعات والأكاذيب لإرباك جبهة المقاومة .

وقال "لا نستغرب ذلك منكم فالخلافة والولاية مشاربها العقائدية والسياسية واحدة. تأكدوا فقط ان هذه مجرد خرافات وأوهام ستتحطم على أسوار الجنوب".