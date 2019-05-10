الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني على وشك المجاعة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن حوالي 10 ملايين شخص في اليمن أصبحوا الآن على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وأنها تبذل قصارى جهدها مع الشركاء لمساعدتهم.
جاء ذلك جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق”، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال المسؤول الأممي، إن “التقديرات تشير إلى أن حوالي 10 ملايين شخص في اليمن، صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة”.
ودعا “حق”، جميع المانحين إلى تمويل خطة 2019 بالكامل، في أسرع وقت ممكن.
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