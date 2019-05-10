الميليشيات تحرم بائعي السواك من موسمهم الذهبي

حرمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بائعي السواك من موسمهم الذهبي لبيعه، مع دخول أول أيام شهر رمضان .

وتعاود في هذا الشهر الفضيل الأعمال البسيطة الموسمية اللصيقة بالشهر الكريم، الظهور والانتشار في معظم أسواق وشوارع العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية الأخرى وهي تحمل آمالاً وتطلعات مزاوليها أن تكون مصدر رزق وفير يعولهم وأسرهم. ومن تلك الأعمال التي تشهد خلال رمضان انتعاشاً كبيراً بيع أعواد «السواك» نتيجة ارتباطها الوثيق بروحانية شهر رمضان الكريم.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تجار وبائعين للسواك قولهم، إن الانقلاب والأزمة التي تشهدها البلاد حرمت التجار من تصدير ما يربو على مليوني سواك، وهو رقم قد يكون زهيداً، لكنه «يفتح بيوتاً ويسهم في منع أسر من مغبة السؤال» كما يقول بائع فضّل عدم ذكر اسمه خشية استهدافه.

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يقول عصام ملهي، وهو بائع أعواد سواك، إنّه مع دخول رمضان يُقبل اليمنيون على اقتناء السواك بشكل كبير كون استعماله بالنسبة إليهم عادةً مستحبة ومكملة لروحانية رمضان بعكس بقية الأشهر التي يكون فيها الإقبال على شراء أعواد الأراك منخفضاً.

ويضيف ملهي أنه في رمضان العام الماضي باع كمية كبيرة من أعواد السواك، متوقعاً أن يحقق نفس النسبة المرتفعة للمبيعات خلال رمضان الحالي. وتُباع «المساويك» من قبل باعة متجولين في شوارع المدن اليمنية أو في بسطات صغيرة إلى جانب مستلزمات وأدوات أخرى.

فيما يقول (ص. ع)، وهو معلم من محافظة حجة ونازح بصنعاء، إنه اضطر بسبب انقطاع رواتبه إلى مزاولة مهن متعددة لإعالة أسرته آخرها مهنة بيع المساويك في الشهر الفضيل.