هجوم عماني جديد على تحالف العدوان السعودي على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

هاجمت سفيرة سلطنة عمان في واشنطن حنينة المغيري، تحالف العدوان على اليمن، معتبرة أن العمليات العسكرية التي تقودها السعودية جلبت الدمار للشعب اليمني .

وأضافت المغيري، في مقابلة مع صحيفة “المونيتور”، أن “لدى القيادة في عمان رؤية خاصة ، إذ ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتسوية الخلافات في اليمن هي من خلال المفاوضات الدولية ، والسلطنة تدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن”.

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وبشأن رؤية عمان للوضع في اليمن وكيف يمكن حله كان رد السفيرة كالتالي:

موقف عمان من الحرب في اليمن ثابت وقطعي: نحن نرفض المشاركة في أي عملية عسكرية ضد اليمن ، أو ضد أي بلد آخر ، ما لم تكن في إطار الدفاع عن النفس وفي الإطار التنظيمي لدول مجلس التعاون الخليجي .

وأضافت : الحرب في اليمن لا تخدم أي طرف، وقد عانى الشعب اليمني الويلات بسببها. الشعب اليمني هو ضحية هذه الحرب التي لم تنته وأدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المأساوية.

وأردفت، “في عمان، ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتسوية النزاعات في اليمن هي من خلال المفاوضات الدولية ، ونؤكد على أننا ما ندعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، ونأمل أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة لهذه الأزمة قريبًا”