نتيجة الحصار المفروض عليها.. وفاة خمس نساء ومسن في الدريهمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

توفيت خمس نساء ومسن الأربعاء نتيجة الحصار المفروض من قوى تحالف العدوان ومرتزقته على مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

واستنكرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بشدة جرائم وانتهاكات قوى تحالف العدوان ومرتزقته بالمحافظة، وآخرها ما سببه الحصار المفروض على مدينة الدريهمي من وفاة خمس نساء ومسن.

وأدانت السلطة المحلية في بيان إستمرار حصار مدينة الدريهمي من قبل تحالف العدوان ومنع وصول المساعدات الغذائية والإغاثية إلى سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من ستة أشهر.

وأعربت السلطة المحلية عن استغرابها من الصمت المخزي للمنظمات الإنسانية إزاء الأوضاع الكارثية بمدينة الدريهمي والتي وصلت حد الوفاة بسبب الجوع والمرض بسبب العدوان والحصار.

وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية معاناة المواطنين في مديرية الدريهمي بشكل خاص ومحافظة الحديدة بصورة عامة.

وجدد البيان المطالبة بسرعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والإعلان عن الطرف المعرقل وبما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين نتيجة استمرار خروقات العدوان لوقف إطلاق النار.

وطالب البيان الأمم المتحدة بعمل كل ما من شأنه إيصال المساعدات الغذائية للمواطنين المحاصرين في المدينة، تجنبا لحدوث كارثة إنسانية نتيجة منع وصول المساعدات من قبل قوات تحالف العدوان.