لجنة شؤون الأسرى: التحالف السعودي يعرقل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن السعودية والإمارات هما المعرقلان الرئيسيان في تنفيذ إتفاق تبادل الأسرى.

وأوضح المرتضى في بيان صحفي أن السعودية أصدرت بعد اتفاق السويد توجيها بمنع أي وساطات محلية تفضي إلى اتفاق تبادل أسرى.

وقال” أطلقنا مبادرة لإجراء تبادل 1000 أسير بمناسبة شهر رمضان، إلا أن السعودية أوقفت أي جهود محلية من الطرف الآخر لإنجازها”.

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