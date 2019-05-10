بمشاركة نسوية.. عصابة تقتحم مركز تجاري جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اقدم مسلحون تقودهم امرأة، امس الخميس، على اقتحام أحد المراكز التجارية في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر محلية، أن أربعة مسلحين، ومعهم امرأة، قاموا بالسطو المسلح على مول الخليج، واقتحموا سوبر ماركت الخيرات، الواقع بداخل المول، في مدينة كريتر.

ووفقاً للمصادر، فإن المسلحين، قاموا بالاعتداء على جميع العاملين داخل سوبر ماركت الخيرات، فيما قامت أحدهم برفقة المرأة بنهب مبالغ مالية كبيرة من داخل السوبر.

وبحسب المصادر فقد غادرت المجموعة المسلحة المركز التجاري دون أن تتمكن القوات المجسوبة على حكومة المرتزقة من ضبطهم او ملاحقتهم لا سيما وان عملية الاقتحام استمرت لفترة كبيرة.