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انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد (أسعار الصرف )

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عدن - ياسمين التهامي - انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف)
 
الدولار الأمريكي`  525   535

الريال السعودي      139   141

الدرهم الإماراتي    143   144

اليورو الأوروبي    594   598

الجنيه الاسترليني    691   698

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الدولار الكندي       290   305

جنيه مصري      21     24

الريال القطري    132   135

الدينار الكويتي     1582   1628

الريال العماني  1295    1305

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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