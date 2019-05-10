شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد (أسعار الصرف ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف)



الدولار الأمريكي` 525 535 الريال السعودي 139 141 الدرهم الإماراتي 143 144 اليورو الأوروبي 594 598 الجنيه الاسترليني 691 698 Advertisements الدولار الكندي 290 305 جنيه مصري 21 24 الريال القطري 132 135 الدينار الكويتي 1582 1628 الريال العماني 1295 1305

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد (أسعار الصرف ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.