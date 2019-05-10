شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد (أسعار الصرف ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الاجنبية.. والدولار والريال السعودي يصلان إلى هذا الحد – (أسعار الصرف)
الدولار الأمريكي` 525 535
الريال السعودي 139 141
الدرهم الإماراتي 143 144
اليورو الأوروبي 594 598
الجنيه الاسترليني 691 698
الدولار الكندي 290 305
جنيه مصري 21 24
الريال القطري 132 135
الدينار الكويتي 1582 1628
الريال العماني 1295 1305
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