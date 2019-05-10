شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب..هذه الأطعمة في رمضان تهددك بالجلطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتعرض مرضى القلب خلال صيامهم لعدد من المخاطر، في حال عدم اتباعهم لتعليمات الأطباء .

"الكونسلتو" يوضح أهم المخاطر، والإرشادات الواجب اتباعها حتى يتجنب مرضى القلب المضاعفات الناتجة عن مخالفتها.

حيث حذر الدكتور نشأت عبدالحميد استشاري القلب بمعهد القلب القومي، مريض القلب، من تناول عدد من الأطعمة في مقدمتها الحلويات كثيرة الدهون مثل الكنافة فهي تزيد من معدل الكوليسترول في الجسم وبالتالي تؤدي إلى تجلط الشرايين، وكذلك تناول الأملاح والمخللات.

كما نصح عبد الحميد بتجنب فقدان المياه من الجسم في صورة العرق خاصة في نهار رمضان لأنه يعرض المريض إلى خطر الإصابة بالجلطات القلبية.

وأوضح "عبدالحميد" انه ينبغي خفض تناول الأطعمة المقلية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت التي ترفع نسبة الكولسترول.

ونصح استشاري القلب بالإكثار من تناول المياه موزعة في الفترة من وجبة الإفطار إلى السحور، بحيث لا يقل عن لترين ماء، وتناول الوجبة على أكثر من مرة، والإكثار من الخضراوات والفاكهة ، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وممارسة التمارين الرياضية كالمشي حتى لفترة قصيرة.

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