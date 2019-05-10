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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. الحوثيون يستهدفون إحدى صوامغ الغلال بمطاحن البحر الأحمر بالحديدة..!

استهدفت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الخميس 9 مايو 2019 مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة مجدداً، ما أدى إلى تضرر إحدى صوامع الغلال، وذلك بعد أيام من إدخال الأمم المتحدة دفعة من موظفي الشركة للبدء في تشغيله.

وأكد مصدر ميداني إن مليشيات الحوثي استهدفت مطاحن البحر الأحمر اليوم، بعيارات من سلاح ٢٣ ملم أسفرت عن تضرر إحدى صوامع الغلال التي تحوي كميات من القمح.

من جانبه قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز، إن مليشيات الكهنوت الحوثية استهدفت صوامع مطاحن البحر الأحمر في خرق واضح لوقف إطلاق النار.

وأكد صغير بن عزيز في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي توتير، أن استهداف صوامع الغلال من قبل مليشيات الحوثي عدوان يستهدف حرمان المستفيدين من أبناء الشعب اليمني من المساعدات الغذائية.

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تقم بواجبها نحو عدوان المليشيات الحوثية الذي يهدف لحرمان المستفيدين من أنباء الشعب.

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وتمكن برنامج الأغذية العالمي في الخامس من مايو الجاري من إدخال 23 من موظفي مطاحن البحر الأحمر بعد رفض المليشيات الحوثية طيلة الفترة الماضية وتهديداتها بقصف المطاحن في حال تشغيلها.

وأكدت مديرة البرنامج سارة فوليستيك أهمية سرعة تشغيل مطاحن البحر الأحمر وتوزيع المعونات الغذائية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في اليمن.

وكانت مطاحن البحر الأحمر قد تعرضت للقصف أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية من قبل المليشيات الحوثية ما أدى إلى تدمير اثنتين من صوامعها وتلف محتوياتها من القمح والذي يغطي احتياجات 3 مليون جائع