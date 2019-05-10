شكرا لقرائتكم خبر عن يمني غادر السعودية بعد توطين مهنته.. شاهد كيف أصبح اليوم في هذه الدولة العظمى (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ولد شيخ بن أبي بكر الشاطري وهو يمني الجنسية وهو من مواليد 1970.

تحصل الشاطري على إجازة لتلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم على يد أيمن سويد سنة 1416هــ ثم بعدها على الماجستير في المحاسبة سنة 1420هــ .

واصل الشاطري اصدار إصدارات عديدة وله أيضا ختمتان للقرآن الكريم إحداهما في عام 1409 هجرية والأخرى لعام 1428هجرية.

يمتاز الشاطري بأسلوب فريد في التلاوة وبالخشوع والإخلاص

الشاطري هو من أشهر القراء في العالم الإسلامي يشارك أبو بكر الشاطري في العديد من الندوات الإسلامية في ، جنوب إفريقيا، الكويت، البحرين وبريطانيا وأمريكا والإمارات حيث ام في الإمارات في عدد كبير من المساجد التى هى اكبرها في الإمارات وايضا في واستراليا وروسيا وتركيا

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الشاطرى له أسلوب مميز في القراءة ، ليس ذلك فقط ، بل في صوته أيضاً ان له القدرة على تغير صوته في القراءة الواحدة أكثر من مرة، ويميز بالقراءة الخاشعة التى تجذب الملايين تجاهه.

ترك الشاطري المملكة العربية السعودية بعد منع امامه الاجانب في المساجد ما اضطره لترك الامامه والانتقال الى بريطانيا ولازال هناك حتى يومنا هذا يصلي بالناس في احد مساجد لندن